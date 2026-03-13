    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUlta Beauty AktievorwärtsNachrichten zu Ulta Beauty

    US-Kosmetikhändler

    605 Aufrufe 605 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ulta Beauty stürzt nach Zahlen und schwachem Ausblick ab

    Der Gewinn lag knapp unter den Erwartungen, auch der Ausblick enttäuschte. Nach den Zahlen hat die Ulta-Beauty-Aktie nachbörslich fast 10 Prozent verloren – obwohl der Kosmetikriese beim Umsatz positiv überraschte.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Kosmetikhändler - Ulta Beauty stürzt nach Zahlen und schwachem Ausblick ab
    Foto: imageSPACE - Sipa USA

    Die Ulta-Beauty-Aktie ist nach Vorlage der Quartalszahlen kräftig unter Druck geraten. Im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) verlor die Aktie zeitweise fast 10 Prozent. Zwar konnte der US-Kosmetikhändler beim Umsatz überzeugen, beim Gewinn blieb er jedoch knapp hinter den Erwartungen zurück. Zudem enttäuschte er die Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick für 2026.

    Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Januar erzielte Ulta Beauty einen Gewinn von 8,01 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten im Durchschnitt mit 8,03 US-Dollar gerechnet. Beim Umsatz konnte das Unternehmen dagegen positiv überraschen. Die Erlöse stiegen auf 3,90 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Marktschätzungen von etwa 3,80 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.200,00€
    Basispreis
    4,52
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.200,00€
    Basispreis
    4,88
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch im Gesamtjahr zeigte sich Wachstum. Die Nettoerlöse stiegen um 9,7 Prozent auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar. Allein im Schlussquartal legten die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 11,8 Prozent zu. Allerdings litt die Bruttomarge leicht. Das Unternehmen führte dies auf höhere Fixkosten sowie eine geringere operative Hebelwirkung zurück. Verbesserungen in der Lieferkette und geringere Lagerverluste konnten diesen Effekt nur teilweise ausgleichen.

    Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bleibt Ulta dennoch vorsichtig. Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 28,05 und 28,55 US-Dollar liegen. Der Mittelwert dieser Prognose liegt leicht unter den Erwartungen der Analysten.

    Auch bei der Prognose für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis zeigt sich der Konzern zurückhaltend. Hier stellt Ulta ein Plus von 2,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht. Damit liegt die Unternehmensprognose am unteren Rand der Analystenerwartungen, die im Durchschnitt mit einem Plus von etwa 3,5 Prozent gerechnet hatten.

    Unternehmenschefin Kecia Steelman betonte, dass der Konzern auch künftig auf neue Produkte, eine stärkere Kundenansprache und effizientere Abläufe setzen werde, um das Wachstum zu sichern. Der Bericht ist zudem der erste seit dem Amtsantritt von Finanzchef Christopher DelOrefice Anfang Dezember.

    Vor dem jüngsten Rückschlag hatte sich die Aktie in diesem Jahr noch besser entwickelt als der US-Leitindex S&P 500 und seit Jahresbeginn rund 3,3 Prozent zugelegt. Der vorsichtige Ausblick zeigt jedoch, dass auch im Beauty-Sektor die wirtschaftlichen Risiken zunehmend spürbar werden.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Kosmetikhändler Ulta Beauty stürzt nach Zahlen und schwachem Ausblick ab Der Gewinn lag knapp unter den Erwartungen, auch der Ausblick enttäuschte. Nach den Zahlen hat die Ulta-Beauty-Aktie nachbörslich fast 10 Prozent verloren – obwohl der Kosmetikriese beim Umsatz positiv überraschte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     