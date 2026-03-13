    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayern setzt auf Urteil zu Finanzausgleich in diesem Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern hofft auf Karlsruher Entscheidung 2026 bald
    • 2025 Bayern trägt 60% (11,6 Mrd€), Ungleichgewicht
    • Füracker: Klage nötig, Karlsruhe setzt Leitplanken
    Bayern setzt auf Urteil zu Finanzausgleich in diesem Jahr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern setzt fest auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Klage gegen den Länderfinanzausgleich in diesem Jahr - und freut sich über die Terminplanung des Gerichts.

    "Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntgegeben, dass im Jahr 2026 nun erfreulicherweise eine Entscheidung zu unserer Klage gegen den Finanzkraftausgleich in seiner aktuellen Form gefällt werden soll", sagte Finanzminister Albert Füracker der Deutschen Presse-Agentur in München. "Nach drei Jahren ist dies ein sehr wichtiges Signal und echter Hoffnungsschimmer für Bayern."

    Ein konkreter Termin findet sich in der veröffentlichten Übersicht des höchsten deutschen Gerichts allerdings nicht. Auch, ob das Gericht eine Entscheidung tatsächlich bereits in diesem Jahr fällt, steht damit noch nicht sicher fest.

    "Klage war für Bayern unumgänglich"

    "Bayern ist und bleibt solidarisch", sagte Füracker. "Aber es kann nicht sein, dass ein Bundesland über viele Jahre hinweg dauerhaft die Hälfte des Finanzkraftausgleichs allein stemmt - 2025 sogar rund 60 Prozent beziehungsweise 11,6 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen: Das aktuelle Ausgleichssystem ist vollständig aus den Fugen geraten."

    Eine politische Einigung, wie sie in der Vergangenheit zwischen den Ländern noch möglich gewesen sei, scheitere aktuell unter anderem "leider an der andernorts weit verbreiteten Nehmermentalität". "Der Gang nach Karlsruhe war und ist daher für Bayern unumgänglich", argumentierte der CSU-Politiker.

    Füracker: Brauchen "Leitplanken" aus Karlsruhe

    "Unsere 2023 bereits eingereichte Klage bietet eine echte Chance auf ein Ausgleichssystem, in dem Solidarität und Eigenverantwortung wieder im rechten Verhältnis stehen", sagte Füracker. "Dazu brauchen wir so früh wie möglich verbindliche Leitplanken aus Karlsruhe - sonst ist zu befürchten, dass der Finanzkraftausgleich in Zukunft noch weiter aus den Fugen gerät. Wir hoffen in Bayern daher auf eine zeitnahe Entscheidung in diesem Jahr", betonte er./ctt/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bayern setzt auf Urteil zu Finanzausgleich in diesem Jahr Bayern setzt fest auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Klage gegen den Länderfinanzausgleich in diesem Jahr - und freut sich über die Terminplanung des Gerichts. "Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntgegeben, dass im Jahr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     