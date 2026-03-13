    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZDF-Intendant Himmler stellt sich zur Wiederwahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Himmler(55) alleiniger Kandidat zur Wiederwahl
    • Braucht mindestens 36 von 60 Stimmen im Gremium
    • KI-Fakebilder im 'heute journal': Entschuldigt
    ZDF-Intendant Himmler stellt sich zur Wiederwahl
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAINZ (dpa-AFX) - Es geht um einen der wichtigsten Posten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland: ZDF-Intendant Norbert Himmler stellt sich am Freitag (ab 9.00 Uhr) im Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders in Mainz zur Wiederwahl. Der 55-Jährige ist der einzige Kandidat, eine ursprünglich ebenfalls zur Wahl zugelassene Bewerberin hat ihre Kandidatur wieder zurückgezogen.

    Himmler benötigt für seine Wiederwahl eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gremium, das entspricht mindestens 36 Stimmen der 60 Fernsehratsmitglieder. Der gebürtige Mainzer steht seit Frühjahr 2022 an der Spitze des ZDF mit rund 6.000 Beschäftigten, seine aktuelle Amtszeit endet im März kommenden Jahres. Bei einer Wiederwahl würde er bis 2032 Chef einer der größten Rundfunkanstalten in Europa bleiben.

    Bei der Fernsehratssitzung geht es auch um die Aufarbeitung eines schweren Fehlers. In einem Beitrag für das ZDF-"heute journal" wurden Mitte Februar Bilder verwendet, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt und nicht ausreichend gekennzeichnet worden waren. Es ging dabei um Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE und Abschiebungen von Minderjährigen.

    ZDF entschuldigte sich für Fehler

    Das ZDF entschuldigte sich später für den Fehler, es sei gegen sendereigene Standards verstoßen worden. Die für den Beitrag verantwortliche New-York-Korrespondentin wurde abberufen.

    Der Fall löste eine Diskussion über journalistische Glaubwürdigkeit aus. KI-generierte Videos sind immer schwerer von echten Aufnahmen zu unterscheiden - gerade in Nachrichtensendungen ist daher die Unterscheidung wichtig. Auch der Umgang des Senders mit dem Fehler stand in der Kritik.

    Der Fernsehrat ist ein Kontrollgremium des ZDF, das wie die anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten über den monatlichen Rundfunkbeitrag finanziert wird. Das Gremium befasst sich außerdem mit Programmbeschwerden und berät den Intendanten./hus/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ZDF-Intendant Himmler stellt sich zur Wiederwahl Es geht um einen der wichtigsten Posten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland: ZDF-Intendant Norbert Himmler stellt sich am Freitag (ab 9.00 Uhr) im Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen Senders in Mainz zur Wiederwahl. Der 55-Jährige …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     