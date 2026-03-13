DAX-FLASH
Ruhiger Start erwartet - Brent-Ölpreis verharrt bei 100 Dollar
- Dax startet ruhig, IG taxiert +0,1% bei 23.617
- Energie: Brent um 100$ nach Spitze 120$ am Mo.
- Iran droht Öl- und Gasfelder, griff Tanker an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax ein ruhiger Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.617 Punkte. Auf Wochensicht läge der Dax damit ebenso leicht im Plus, nachdem er am Montag noch bis auf 22.927 Punkte abgetaucht war.
Momentan richtungsweisend für die Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.
Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an./ag/zb
Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.
Zwischen all dem üblichen Markt-Getöse, das gern mal nach „Peng, Pinguin, Deutschland hat fertig“ klingt, stichst du mit deinen DAX-Einschätzungen angenehm heraus. Kurz, präzise, ohne Schnörkel – quasi Börsen-Klartext statt Analysten-Romantik. Genau die Art von nüchterner Marktansage, die man zwischen all dem Kommentar-Rauschen zu schätzen weiß. Dickes Lob dafür – macht richtig Spaß zu lesen.