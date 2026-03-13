    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Ruhiger Start erwartet - Brent-Ölpreis verharrt bei 100 Dollar

    • Dax startet ruhig, IG taxiert +0,1% bei 23.617
    • Energie: Brent um 100$ nach Spitze 120$ am Mo.
    • Iran droht Öl- und Gasfelder, griff Tanker an.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax ein ruhiger Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.617 Punkte. Auf Wochensicht läge der Dax damit ebenso leicht im Plus, nachdem er am Montag noch bis auf 22.927 Punkte abgetaucht war.

    Momentan richtungsweisend für die Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

    Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an./ag/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
