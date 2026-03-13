OMRON skizziert datengestützten Kurs bis 2030 für das Europageschäft

KYOTO, Japan, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- OMRON Corporation (TSE: 6645) hat kürzlich seine mittelfristige Roadmap „Shaping the Future 2030 (SF2030) 2nd Stage" vorgestellt. Diese zeigt einen strategischen Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum unter dem Leitgedanken „Trusted Growth" auf und beschreibt die Transformation zu einem datengetriebenen „GEMBA DX (digitale Transformation vor Ort)"-Unternehmen . Der Plan umfassten den Zeitraum bis 2030 und verbindet Investitionen in 13 Schwerpunktgeschäfte mit Strukturreformen, um das Portfolio des Unternehmens neu aufzustellen und die Umsetzungskraft zu stärken.

Der mittelfristige Plan setzte auf „Trusted Growth", „GEMBA DX" sowie die Neuausrichtungg des Portfolios und positioniert Europa als eine der Schwerpunktregionen in der globalen Transformationsstrategie von OMRON.

„Trusted Growth spiegelt unseren tiefen Wunsch wider, das Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden zu vertiefen und erneut starkes Wachstum zu erzielen, um uns zu einem GEMBA-DX-Unternehmen zu transformieren," sagte Junta Tsujinaga, Präsident und Geschäftsführer der OMRON Corporation. „GEMBA DX führt hochwertige Daten aus Geräten, eine der Stärken von OMRON, mit weiteren Daten aus dem Einsatzumfeld zusammen und vervielfacht deren Wert, indem Wissen genutzt wird, um diese Daten in etwas Wertvolles umzuwandeln. Unser Ziel ist es, diese Daten zu nutzen, um Datendienste bereitzustellen, die wesentliche Probleme unserer Kunden lösen."

Wichtige strategische Säulen:

Neuausrichtung des Geschäftsportfolios: OMRON hat 13 Schwerpunktgeschäfte, vor allem in der industriellen Automatisierung, als Wachstumstreiber definiert, darunter Controller, Sensoren und Blutdruckmessgeräte sowie Geschäftsfelder im Bereich Datendienste wie Industrial Automation (IA) Data Solution und Digital Health. Bis 2030 werden etwa 70 Prozent der Investitionen in diese Bereiche fließen. Transformation zu einem GEMBA-DX-Unternehmen: Dafür wird OMRON drei Stärken gezielt einsetzen: ein weltweit aufgestelltes Portfolio von Geräten mit hohen Marktanteilen, ein tiefes Verständnis der Kundenanforderungen und Daten aus der Zusammenarbeit mit Kunden vor Ort, sowie firmeneigene Technologie, die diese Daten in umsetzbare, wertschöpfende Erkenntnisse verwandelt.

Europa als Schwerpunktregion

Industrielle Automatisierung: OMRON strebt bis zum Geschäftsjahr 2030 eine durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von +8,0 Prozent an. Zu den wichtigsten Treibern zählen fortschrittliche IA Data Solutions sowie eine virtuelle Steuerungsplattform für europäische multinationale Unternehmen, mit denen sie ihre Produktion optimieren können.



„Deutschland spielt in unserem Europageschäft eine zentrale Rolle, insbesondere aufgrund seiner starken Basis an kleinen und mittleren Fertigungsunternehmen", sagte Fernando Colás, Geschäftsführer von OMRON Industrial Automation Europe. „Unser Fokus liegt darauf, deutsche Maschinenbauer und Hersteller mit praxisnahen Automatisierungslösungen zu unterstützen, die ihnen helfen, effizient zu wachsen, wettbewerbsfähig zu bleiben und mit zunehmender Komplexität umzugehen."

In den vergangenen Jahren hat OMRON in sein Deutschlandgeschäft investiert, unter anderem durch die Einrichtung von Automation Centern, um Kunden besser zu unterstützen und Anwendungskompetenz zu stärken. Das Automation Center in Stuttgart dient als Zentrum für die Erprobung von Konzepten, die Entwicklung von Proof-of-Concept-Lösungen und die Bewältigung von Produktionsherausforderungen. Mit diesene Investitionen setzt OMRON ein klares Zeichen: Hersteller sollen mit praxisnaher Expertise, enger Zusammenarbeit und lokal verfügbaren Ressourcen unterstützt werden.

Das Unternehmen will außerdem seinen Anteil bei Maschinenbauern in strategischen Märkten wie Italien und Spanien zurückgewinnen und ausbauen, indem es verschiedene Geräte und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen anbietet.

Gesundheitswesen: OMRON will den Markt deutlich übertreffen, indem das Unternehmen seine Stärken bei medizinischen Empfehlungen, Produktgenauigkeit und einer starken Markenpositionierung nutzt.

