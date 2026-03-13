    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Eine eigene Umfrage vor den Jahreszahlen am 19. März habe ergeben, dass der Fokus beim Immobilienkonzern auf neuen Finanzkennziffern und der Verschuldung liege, schrieb Neil Green in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass die Aktie seit Ende Februar ihre bis dahin aufgelaufenen Jahresgewinne abgegeben habe und nun mit einem Abschlag gehandelt werde, belege ihre anhaltende Sensibilität für das Zinsumfeld. Mit Blick auf die Unternehmensziele bleibe ein hohes Maß an Unsicherheit./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 24,04EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Neil Green
    Analysiertes Unternehmen: Vonovia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


