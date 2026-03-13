    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DGB fordert Verlängerung des Industriestrompreises auf zehn Jahre

    Foto: Ruhrgebiet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltend angespannten Wirtschaftslage hat sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für eine Verlängerung der Stromvergünstigungen für Unternehmen ausgesprochen.

    "Der Industriestrompreis gilt zwar ab 2026, jedoch erhalten die Betriebe die Entlastung erst im kommenden Jahr rückwirkend", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

    Zudem sei die Unterstützung auf drei Jahre befristet. "Besser wäre eine Regelung, die direkt wirkt und für zehn Jahre einen international wettbewerbsfähigen Strompreis garantiert", bekräftigte Körzell gegenüber der noz: "So könnten unsere Betriebe endlich die Planungssicherheit bekommen, die sie brauchen".


    Verfasst von Redaktion dts
