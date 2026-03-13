JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Mitte der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) exklusive des Asiengeschäfts, das im April separat an die Börsen gebracht werde, liege knapp unter dem Konsens, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er habe das Asien-Geschäft des Nutzfahrzeugherstellers aus seinen Schätzungen herausgenommen, was aber an seiner zugrunde liegenden Ebit-Prognose nichts ändere. Die Auswirkungen der US-Zollpolitik seien am Markt eingepreist, und die angenommene Margen-Untergrenze im Nordamerikageschäft beinhalte keine Risiken für die Marktanteile. Zudem bevorzugt Aspinall nun wieder Daimler Truck gegenüber Volvo./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 43,70EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



