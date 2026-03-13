JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler bleibe dank Marktanteilsgewinnen, Kosten- und Synergieeffekten eine der attraktivsten Wetten auf die Ergebnisdynamik im europäischen Einzelhandel, schrieb Frederick Wild in seinem Rückblick auf die Zahlen vom Donnerstagabend. Diese hätten auch einen überzeugenden Kontrapunkt zur dominierenden These von der Gefährdung durch Künstliche Intelligenz (KI) geliefert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 22,29EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



