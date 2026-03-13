    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Kommt jetzt die nächste Rallye

    Silber im Schleudergang - Nach 10%-Crash bleiben Banken bullish

    Silber ist nach dem jüngsten Rücksetzer in kurzer Zeit erneut stark unter Druck geraten. Während viele Anleger auf die Volatilität reagieren, halten große Banken an ihren Preiszielen und am Defizit-Narrativ fest.

    Silber hat binnen weniger Wochen gleich zwei markante Richtungswechsel erlebt. Nachdem das Edelmetall nach dem kräftigen Einbruch Ende Januar im Februar eine deutliche Erholung schaffte und Anfang März wieder über 95 US-Dollar je Unze notierte, setzte kurz darauf der nächste scharfe Rückgang ein. Innerhalb von 48 Stunden verlor Silber fast 10 % und fiel zurück in den Bereich der niedrigen 80er-Dollar-Marken. Genau diese erneute Bewegung sorgt nun für Verunsicherung bei vielen Marktteilnehmern.

    Auffällig ist dabei vor allem der Kontrast zwischen kurzfristiger Marktreaktion und dem Verhalten großer institutioneller Akteure. Während private Anleger in kurzer Folge zweimal mit heftigen Ausschlägen konfrontiert wurden, haben große Banken ihre Einschätzungen bislang nicht wesentlich verändert. Preisziele für 2026 bleiben bestehen, die Erzählung eines anhaltenden Angebotsdefizits gilt weiter als intakt.

