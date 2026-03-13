Top-Explorer haben über 20 Millionen Unzen in der Pipeline

Australiens Goldexplorer füllen die Pipeline: Machbarkeitsstudien zeigen, dass allein eine Handvoll Unternehmen über rund 20 Millionen Unzen im Boden und Projektwerte in Milliardenhöhe verfügt.

Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) treibt das Challenger-Goldprojekt in Südaustralien mit Blick auf das günstige Marktumfeld rasch voran. Im September 2025 wurde eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) veröffentlicht. Diese taxiert das Vorkommen auf 10,6 Mt mit 0,92 Gramm Gold pro Tonne für 313.000 Unzen Gold.

Anfang Februar startete ein 8.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das die Ressource erweitern soll. Barton Gold will bis Ende Juni eine erste Erzreserve und eine Machbarkeitsstudie für das 730 Kilometer nordwestlich von Adelaide gelegene Projekt vorlegen, auf dem von 2002 bis 2018 bereits 1,2 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Gespräche mit Kapitalgebern laufen bereits.

„Jüngste Aktualisierungen der Challenger-Ressourcen zeigen eine beträchtliche Goldmineralisierung in der Grube und nahe der Oberfläche neben unserer Central Gawler Mill. Unser Ziel ist es, einen ersten Basisbetrieb aufzunehmen, der sowohl Kosten als auch Risiken minimiert“, unterstreicht Barton-Gold-Geschäftsführer Alexander Scanlon das Projektpotenzial. Dabei will das Unternehmen auch von den derzeitigen Rekordpreisen für Edelmetalle profitieren.

Australische Goldproduktion soll um 30% bis 2030 steigen

Barton Gold ist nur ein Beispiel für die rege Aktivität im australischen Goldsektor. Nach fünf Jahren mit Produktionsrückgängen in Folge bahnt sich nun ein Turnaround an: GlobalData schätzt, dass die australische Goldproduktion bis 2030 jährlich 13,2 Millionen Unzen erreichen wird – ein Anstieg von rund 30 % gegenüber 2025.

Die Schätzung gilt nicht als außergewöhnlich optimistisch, da die Projektpipeline in Down Under gut gefüllt ist. Explorer und Developer legen in kurzen Abständen Ressourcenschätzungen und Machbarkeitsstudien vor, die den Produktionsaufbau in den kommenden Jahren untermauern.

Goldreiche Erfolgstories aus Down Under

Ramelius Resources legte im Oktober 2025 eine PFS für Never Never vor – die Lagerstätte 475 km nordöstlich von Perth wurde zusammen mit der Lagerstätte Pepper im Juli 2025 im Rahmen der Übernahme von Spartan Resources erworben. Die aktualisierte MRE für Never Never und Pepper taxiert das Vorkommen auf 7,5 Mt mit 8,8 Gramm Gold pro Tonne für 2,1 Mio. Unzen. Der NPV (5 %) nach Steuern wurde bei einem Goldpreis von 4.500 AUD auf 3,5 Mrd. AUD geschätzt.