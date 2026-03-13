KWS Saat verlängert Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 65,35 auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,40 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +13,24 %/+42,31 % bedeutet.