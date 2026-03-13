    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    KWS Saat verlängert Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032

    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat will seinen Vorstandssprecher Felix Büchting noch bis ins nächste Jahrzehnt an seiner Spitze halten. Der Aufsichtsrat verlängerte Büchtings Vertrag bis Ende 2032, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Einbeck mitteilte. Der Vertrag wäre sonst Ende 2026 ausgelaufen. Der 1974 geborene Manager gehört zur siebten Generation der Gründerfamilie von KWS Saat. Seit 2019 gehört er dem Vorstand an, seit 2023 ist er dessen Sprecher.

    "In seiner Zeit im Vorstand hat Felix Büchting maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln", sagte Aufsichtsratschef Hagen Duenbostel und nannte unter anderem den Einstieg in das Gemüsesaatgutgeschäft und dessen Ausbau. KWS sei und bleibe ein familiengeprägtes Unternehmen. In diesem Jahr wird es 170 Jahre alt./stw/stk

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 65,35 auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +13,24 %/+42,31 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
