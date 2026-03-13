BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Konzernchef Oliver Zipse könnte den Hauptdarsteller der 80er-Jahre-Fernsehserie "Das A-Team" mit der Aussage "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" zitieren, kommentierte Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde für den Autobauer wegen der Zoll-Belastungen, der nur langsamen Erholung in China sowie der Einführung der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" ein Übergangsjahr. Mit Blick auf die Unternehmensziele habe er seine Jahresprognosen gesenkt, so Reitman. Doch schon 2026 sollte BMW beginnen, von der "Neuen Klasse" zu profitieren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 81,55EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

