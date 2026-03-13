    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Konzernchef Oliver Zipse könnte den Hauptdarsteller der 80er-Jahre-Fernsehserie "Das A-Team" mit der Aussage "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" zitieren, kommentierte Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde für den Autobauer wegen der Zoll-Belastungen, der nur langsamen Erholung in China sowie der Einführung der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" ein Übergangsjahr. Mit Blick auf die Unternehmensziele habe er seine Jahresprognosen gesenkt, so Reitman. Doch schon 2026 sollte BMW beginnen, von der "Neuen Klasse" zu profitieren./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:10 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 81,55EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stephen Reitman
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 108
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 108,00, was eine Steigerung von +33,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Konzernchef Oliver Zipse könnte den Hauptdarsteller der 80er-Jahre-Fernsehserie "Das A-Team" …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     