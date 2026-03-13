BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Größe ermögliche es dem Versicherer, Skaleneffekte zu erzielen, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Allianz könne daher besser diversifizieren und so ihre Kapitalrenditen steigern und die Kosten insbesondere im Nicht-Leben-Geschäft senken, was der Profitabilität zugutekomme. Eine bessere Kapitaleffizienz unterstützte zudem die Dividendensteigerung./rob/gl/ag
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 349,8EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
