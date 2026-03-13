    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rüstungszulieferer Vincorion legt Angebotspreis auf 17 Euro je Aktie fest

    Für Sie zusammengefasst
    • IPO: bis 20,3 Mio Aktien à 17€; Volumen 345M .
    • Großinvestoren übernehmen 105M; Frist 16-19.3.
    • Fertigt Panzerteile (Leopard2,Puma) und Iris-T
    IPO - Rüstungszulieferer Vincorion legt Angebotspreis auf 17 Euro je Aktie fest
    WEDEL (dpa-AFX) - Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion nimmt Fahrt auf. So soll das Angebot aus bis zu knapp 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis von je 17 Euro bestehen, wie das Unternehmen am Freitag in Wedel mitteilte. Die Aktien stammen aus dem Bestand des Hauptaktionärs Star Capital. Das angestrebte Gesamtemissionsvolumen soll bis zu 345 Millionen Euro betragen, dies würde eine Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro bedeuten. Wie bereits bekannt haben sich bestimmte Investoren wie Fidelity oder Invesco Asset Management dazu verpflichtet, Aktien im Volumen von etwa 105 Millionen Euro zu übernehmen.

    Die Angebotsfrist soll voraussichtlich vom 16. bis 19. März laufen, als erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist der 20. März vorgesehen.

    Vincorion fertigt Energie- und Mechatroniklösungen vor allem für den Militärbereich, so etwa Komponenten für Panzer (Leopard 2, Puma) oder Luftabwehrsysteme wie Iris-T./nas/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
