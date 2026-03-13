Im Big-Picture sehr bullisch

In den vergangenen Monaten hat sich im Kursverlauf eine sogenannte Keilformation gebildet, die nach unten ausgerichtet ist und von vielen Marktbeobachtern als potenziell bullisches Signal interpretiert wird. Solche Muster können darauf hindeuten, dass sich im Hintergrund neuer Kaufdruck aufbaut. Voraussetzung für eine mögliche Erholung ist jedoch, dass wichtige Widerstände überwunden werden – insbesondere im Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts.

Seit dem Jahreshoch Ende 2024 hat die Aktie allerdings zunächst deutlich nachgegeben. In der Spitze halbierte sich der Kurs bis zur vergangenen Woche um fast 50 Prozent und durchbrach dabei auch einen vorherigen Aufwärtstrend. Trotz dieses Rückgangs bleibt das langfristige Bild aus technischer Sicht insgesamt konstruktiv.

Sollte der Kurs über die Marke von 30,00 US-Dollar steigen, könnte dies den Startschuss für eine Aufwärtsbewegung geben. In diesem Fall lägen mögliche Ziele zunächst bei 33,16 und anschließend im Bereich von 36,35 US-Dollar. Betrachtet man die größeren Kursmuster seit Januar 2024, ergibt sich sogar die Chance auf einen Anstieg bis auf 57,97 US-Dollar.

Auf der anderen Seite bleibt jedoch auch ein negatives Szenario möglich. Sollte die Aktie unter das Vorwochentief von 24,51 US-Dollar fallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dann müssten Anleger weitere Rückgänge bis etwa 20,82 US-Dollar einkalkulieren.

Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 30,00 US-Dollar

Kursziele : 33,16/36,35 US-Dollar

Renditechance via DU83B5 : 280 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

JD.com Inc. ADR (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU83B5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,23 - 0,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25,7174 US-Dollar Basiswert: JD.com Inc. ADR KO-Schwelle: 25,7174 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 28,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 36,35 US-Dollar Hebel: 10,26 Kurschance: + 280 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU53E0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,27 - 0,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31,1777 US-Dollar Basiswert: JD.com Inc. ADR KO-Schwelle: 31,1777 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 28,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

