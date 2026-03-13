Aktie attackiert Abwärtstrend

Für das Jahr 2026 zeigt sich der Vorstand wieder zuversichtlicher. Das Unternehmen rechnet mit steigenden Auftragseingängen. Gleichzeitig soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 mit 1,90 Euro je Aktie stabil bleiben. Außerdem plant Daimler Truck, das bereits angekündigte Aktienrückkaufprogramm im März zu starten.

Im Geschäftsjahr 2025 verdiente Daimler Truck aufgrund eines insgesamt schwächeren Marktumfelds weniger als im Jahr zuvor. Auch der Absatz von Fahrzeugen ging um acht Prozent zurück. Stabilisierend wirkte jedoch vor allem das Nordamerika-Geschäft, das trotz der schwierigen Marktsituation weiterhin eine hohe Profitabilität aufweist. Besonders positiv entwickelte sich zudem die Bussparte: Sie erreichte im Jahr 2025 erstmals eine zweistellige Umsatzrendite von zehn Prozent.

Aus charttechnischer Sicht könnte die Aktie dadurch zusätzlichen Rückenwind bekommen. Seit März 2024 bildet sich im Kursverlauf ein sogenanntes symmetrisches Dreieck – eine Formation, die häufig auf eine größere Kursbewegung hindeutet. Gelingt der Ausbruch nach oben, könnte daraus ein mittelfristiges Kaufsignal entstehen. Mögliche Kursziele liegen dann zunächst bei 47,64 Euro und darüber im Bereich von 54,70 Euro.

Voraussetzung für dieses positive Szenario ist allerdings, dass sich der Kurs nachhaltig über 45,00 Euro etablieren kann, idealerweise auf Wochenschlussbasis. Sollte die Aktie hingegen unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 38,96 Euro fallen, könnten neue Abwärtsrisiken entstehen. In diesem Fall würde sich der Blick auf die untere Begrenzung der Formation richten, die aktuell bei rund 35,08 Euro verläuft.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 45,00 Euro

Kursziele : 47,64/54,70 Euro

Renditechance via DU6YJ7 : 185 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6YJ7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,4871 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 38,4871 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,73 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 54,70 Euro Hebel: 8,09 Kurschance: + 185 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4QKC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,55 - 0,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,2203 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 49,2203 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,73 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,67 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

