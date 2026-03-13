BARCLAYS stuft BMW auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Autogeschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, auf Konzernebene hätten die Münchner aber dank starker Konsolidierungen besser abgeschnitten, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Die Ziele für das Autogeschäft 2026 bedeuteten etwas Korrekturbedarf bei den Schätzungen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 81,54EUR auf Tradegate (13. März 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 82,50

Kursziel alt: 82,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

