Goldpreis
Ruhiger Handel Gold notiert bei 5.088,42 USD
Gold seitwärts – Kurs unverändert bei 5.088,42 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,20 %
|1 Monat
|+3,16 %
|3 Monate
|+17,51 %
|1 Jahr
|+73,89 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.726,37USD. Heute steht er bei 5.088,42USD. Das Investment wäre auf 14.737,4USD gewachsen – eine Steigerung von +194,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Auf wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend leicht bullisches bis vorsichtig optimistisches Sentiment zu Gold. Fundamentale Treiber: steigende Miner-Gewinne/FCF, sinkende Zinslast, Aussicht auf neue Hochs; ETFs ziehen an. Technisch wird ein Ausbruch aus einer langjährigen Basis diskutiert; geopolitische Risiken stützen das Szenario. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|404,55EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,35EUR
|+0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|289,00EUR
|+0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|427,76EUR
|-1,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,65EUR
|-1,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|668,70EUR
|-1,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|424,38EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,47EUR
|+0,57 %
|Long
|1
|0,00
|144,26EUR
|+1,59 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,712EUR
|+0,55 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.