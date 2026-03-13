Ruhiger Handel Gold notiert bei 5.088,42 USD

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,20 % 1 Monat +3,16 % 3 Monate +17,51 % 1 Jahr +73,89 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 5.088,42befindet sich in einer abwartenden Phase.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.726,37USD. Heute steht er bei 5.088,42USD. Das Investment wäre auf 14.737,4USD gewachsen – eine Steigerung von +194,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Auf wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend leicht bullisches bis vorsichtig optimistisches Sentiment zu Gold. Fundamentale Treiber: steigende Miner-Gewinne/FCF, sinkende Zinslast, Aussicht auf neue Hochs; ETFs ziehen an. Technisch wird ein Ausbruch aus einer langjährigen Basis diskutiert; geopolitische Risiken stützen das Szenario. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.