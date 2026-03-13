    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Preise um 1000 % gestiegen

    1429 Aufrufe 1429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preis-Skandal um Insulin? Warum Eli Lilly jetzt verklagt wird

    Insulinpreise im Visier: Indiana zieht gegen Eli Lilly und andere Hersteller vor Gericht. Es geht um mutmaßliche Preisabsprachen und massive Kostensteigerungen.

    Für Sie zusammengefasst
    Preise um 1000 % gestiegen - Preis-Skandal um Insulin? Warum Eli Lilly jetzt verklagt wird
    Foto: OpenAI

    Der US-Bundesstaat Indiana hat gegen den Arzneimittelhersteller Eli Lilly Klage eingreicht, wie Acquiremedia berichtet. Als Grund wurde die Absprache mit anderen Herstellern und Apothekenabrechnungsstellen (PBMs) zur künstlichen Preissteigerung von Insulin um mehr als 1000 Prozent in den letzten zehn Jahren genannt. Der Generalstaatsanwalt von Indiana habe die letzten zwei Jahre erfolglos damit verbracht, mit Eli Lilly eine Einigung auszuhandeln, weswegen nun die Klage folgt. 

    Von der Klage sind auch andere Insulinhersteller betroffen. In der Klage wirft Indiana den Herstellern und Apothekenabrechnungsstellen (PBMs) irreführende Marktpraktiken vor, die zu überhöhten Preisen führten. Der Staat von Indiana strebt eine einstweilige Verfügung an, die strukturelle Änderungen vorschreibt, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen die Kosten für Patienten senken und einen fairen Wettbewerb fördern.

    Eli Lilly

    +0,44 %
    +0,31 %
    -3,29 %
    -3,55 %
    +12,08 %
    +184,79 %
    +381,70 %
    +1.166,54 %
    +5.477,45 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560

    Eli Lilly und andere Insulinhersteller wurden bereits dazu bewegt, die Preise generell zu senken und die monatlichen Zuzahlungen zu begrenzen. Die Klage wird aller Voraussicht nach Teil eines laufenden, bundesstaatenübergreifenden Rechtsstreits und konzentriert sich auf strukturelle Marktveränderungen und die Zahlung von Strafen an betroffene Patienten.

    Die Aktie von Eli Lilly ist am Freitag zu Handelsbeginn 0,32 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 850,90 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 850,7EUR auf Tradegate (13. März 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Preise um 1000 % gestiegen Preis-Skandal um Insulin? Warum Eli Lilly jetzt verklagt wird Insulinpreise im Visier: Indiana zieht gegen Eli Lilly und andere Hersteller vor Gericht. Es geht um mutmaßliche Preisabsprachen und massive Kostensteigerungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     