Preis-Skandal um Insulin? Warum Eli Lilly jetzt verklagt wird

Der US-Bundesstaat Indiana hat gegen den Arzneimittelhersteller Eli Lilly Klage eingreicht, wie Acquiremedia berichtet. Als Grund wurde die Absprache mit anderen Herstellern und Apothekenabrechnungsstellen (PBMs) zur künstlichen Preissteigerung von Insulin um mehr als 1000 Prozent in den letzten zehn Jahren genannt. Der Generalstaatsanwalt von Indiana habe die letzten zwei Jahre erfolglos damit verbracht, mit Eli Lilly eine Einigung auszuhandeln, weswegen nun die Klage folgt.

Von der Klage sind auch andere Insulinhersteller betroffen. In der Klage wirft Indiana den Herstellern und Apothekenabrechnungsstellen (PBMs) irreführende Marktpraktiken vor, die zu überhöhten Preisen führten. Der Staat von Indiana strebt eine einstweilige Verfügung an, die strukturelle Änderungen vorschreibt, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen die Kosten für Patienten senken und einen fairen Wettbewerb fördern.

Eli Lilly und andere Insulinhersteller wurden bereits dazu bewegt, die Preise generell zu senken und die monatlichen Zuzahlungen zu begrenzen. Die Klage wird aller Voraussicht nach Teil eines laufenden, bundesstaatenübergreifenden Rechtsstreits und konzentriert sich auf strukturelle Marktveränderungen und die Zahlung von Strafen an betroffene Patienten.

Die Aktie von Eli Lilly ist am Freitag zu Handelsbeginn 0,32 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 850,90 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 850,7EUR auf Tradegate (13. März 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

