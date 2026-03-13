Bärenattacke Silber fällt auf 82,51 USD

Auf wallstreetONLINE zeigen die Beiträge ein überwiegend bullisches Silber-Sentiment: Minen steigen, ein Rallye-Szenario wird diskutiert. Open-Interest und Comex-Marge (ca. 14%) sowie Debatten zu physisch vs. papier Silber deuten auf strukturelles Interesse hin. Kurzfristig volatil, langfristig positive Grundstimmung.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,36808USD. Heute, bei 82,51USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.845,6USD geworden – ein Plus von +436,91 %.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.