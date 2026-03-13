BARCLAYS stuft Brenntag auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Auf der Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen habe der Chemikalienhändler eine weitgehende Akzeptanz der Kunden für höhere Preise nach der Eskalation des Nahostkonflikts konstatiert, schrieb Anil Shenoy in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Zudem habe der neue Chef betont, der Fokus müsse sich nun von Brutto- zu Nettoeinsparungen verschieben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 48,73EUR auf Tradegate (13. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



