    Britische Wirtschaft stagniert im Januar

    Für Sie zusammengefasst
    • BIP Januar unveraendert; Wachstum ausbleibt!!!
    • Dreimonatswachstum +0,2% statt erwartet +0,3%.
    • Industrieproduktion Jan-0,1% vs erwartet +0,2%
    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres überraschend nicht weiter Fahrt aufgenommen. Im Januar sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Monatsvergleich stabil geblieben, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Im Dezember war die britische Wirtschaftsleistung noch um 0,1 Prozent gewachsen. Analysten hatten im Schnitt eine leichte Beschleunigung des Wachstums auf 0,2 Prozent erwartet.

    Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht. In den drei Monaten bis Januar legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 0,2 Prozent zu. Analysten hatten hier im Schnitt 0,3 Prozent erwartet.

    Unerwartet schwach entwickelte sich die Industrieproduktion im Januar. Diese fiel im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. Experten hatten ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich legte die Industrieproduktion deutlich schwächer zu als erwartet./jha/zb





    dpa-AFX
