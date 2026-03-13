    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    Schwach erwartet - Ölpreis weiter bei 100 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schwächer, Anleger vor Wochenende vorsichtig
    • Öl bei 100$, Iran droht Pipelines, Stagflation
    • Trump-Put bremst Einbrüche, Banken belastet +E
    Aktien Frankfurt Ausblick - Schwach erwartet - Ölpreis weiter bei 100 US-Dollar
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax ein nochmals schwächerer Start ab. Anleger bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig. Auch in Asien waren die Vorzeichen an den Aktienmärkten wieder negativ.

    Eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Start bei 23.475 Punkten, was ein Abschlag von einem halben Prozent bedeuten würde. Auf Wochensicht bahnt sich so für Dax ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, als der Dax mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war.

    Richtungsweisend bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, die entscheidend sind für Konjunktur- und Inflationssorgen. Am Freitag wirkt die Lage vergleichsweise ruhig, denn der Preis für ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent pendelt seit Donnerstag um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 gesprungen war. Er bleibt damit aber insgesamt auf einem hohen Niveau. Der Iran droht derweil mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Region.

    "Anleger glauben noch an den Trump-Put", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Damit meint der Experte die Annahme, dass der US-Präsident rechtzeitig eingreift, wenn die Märkte stärker unter Druck geraten. Deshalb seien die Aktienmärkte nicht so stark gefallen wie bei früheren Ölpreisschocks. Der Dax hat seit dem Kriegsausbruch bislang weniger als sieben Prozent verloren.

    "Die Nervosität wächst jedoch täglich und je länger die Straße von Hormus geschlossen bleibt, desto stärker dürften die Märkte in Richtung Stagflation tendieren", warnt der Experte. In diesem Szenario stagniert das Wirtschaftswachstum, während die Inflation anzieht. Vor diesem Hintergrund rückten die Zinsentscheide der großen Notenbanken in den Mittelpunkt, die in der kommenden Woche anstehen.

    Die Stagflationssorgen hatten zuletzt den Banken besonders stark zugesetzt, sodass Aktien aus diesem Sektor weiterhin im Fokus stehen dürften. Laut dem Barclays-Experten Cau sind sie typische Verlierer, genauso wie Rohstoff- und Konsumwerte. Titel aus den Bereichen Energie, Versorger und Gesundheit sieht er auf der anderen Seite als Profiteure.

    Im Konsumbereich im Fokus stehen könnte am Freitag Beiersdorf wegen schlechter Vorgaben des US-Kosmetik-Konkurrenten Ulta Beauty. Dessen Aktien verloren im nachbörslichen New Yorker Handel 8,5 Prozent an Wert wegen eines enttäuschenden Ausblicks, der mit steigenden Marketingkosten begründet wurde. Einem Händler zufolge ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sich dies leicht negativ auf den Duftstoffhersteller Symrise auswirkt.

    Vom Saatguthersteller KWS Saat wurde am Morgen vermeldet, dass der Vertrag mit Vorstandssprecher Felix Büchting langfristig bis Ende 2032 verlängert wurde. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate hat dies aber zunächst nicht für Aufmerksamkeit gesorgt./tih/jha/

     

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 78,34 auf Tradegate (13. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -5,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,07 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -10,81 %/+52,91 % bedeutet.




    Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax ein nochmals schwächerer Start ab. Anleger bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig. Auch in Asien waren die Vorzeichen an den Aktienmärkten wieder negativ.
