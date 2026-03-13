Aktien Frankfurt Ausblick
Schwach erwartet - Ölpreis weiter bei 100 US-Dollar
- Dax schwächer, Anleger vor Wochenende vorsichtig
- Öl bei 100$, Iran droht Pipelines, Stagflation
- Trump-Put bremst Einbrüche, Banken belastet +E
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im Dax ein nochmals schwächerer Start ab. Anleger bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig. Auch in Asien waren die Vorzeichen an den Aktienmärkten wieder negativ.
Eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Start bei 23.475 Punkten, was ein Abschlag von einem halben Prozent bedeuten würde. Auf Wochensicht bahnt sich so für Dax ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, als der Dax mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war.
Richtungsweisend bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, die entscheidend sind für Konjunktur- und Inflationssorgen. Am Freitag wirkt die Lage vergleichsweise ruhig, denn der Preis für ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent pendelt seit Donnerstag um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 gesprungen war. Er bleibt damit aber insgesamt auf einem hohen Niveau. Der Iran droht derweil mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Region.
"Anleger glauben noch an den Trump-Put", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Damit meint der Experte die Annahme, dass der US-Präsident rechtzeitig eingreift, wenn die Märkte stärker unter Druck geraten. Deshalb seien die Aktienmärkte nicht so stark gefallen wie bei früheren Ölpreisschocks. Der Dax hat seit dem Kriegsausbruch bislang weniger als sieben Prozent verloren.
"Die Nervosität wächst jedoch täglich und je länger die Straße von Hormus geschlossen bleibt, desto stärker dürften die Märkte in Richtung Stagflation tendieren", warnt der Experte. In diesem Szenario stagniert das Wirtschaftswachstum, während die Inflation anzieht. Vor diesem Hintergrund rückten die Zinsentscheide der großen Notenbanken in den Mittelpunkt, die in der kommenden Woche anstehen.
Die Stagflationssorgen hatten zuletzt den Banken besonders stark zugesetzt, sodass Aktien aus diesem Sektor weiterhin im Fokus stehen dürften. Laut dem Barclays-Experten Cau sind sie typische Verlierer, genauso wie Rohstoff- und Konsumwerte. Titel aus den Bereichen Energie, Versorger und Gesundheit sieht er auf der anderen Seite als Profiteure.
Im Konsumbereich im Fokus stehen könnte am Freitag Beiersdorf wegen schlechter Vorgaben des US-Kosmetik-Konkurrenten Ulta Beauty. Dessen Aktien verloren im nachbörslichen New Yorker Handel 8,5 Prozent an Wert wegen eines enttäuschenden Ausblicks, der mit steigenden Marketingkosten begründet wurde. Einem Händler zufolge ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sich dies leicht negativ auf den Duftstoffhersteller Symrise auswirkt.
Vom Saatguthersteller KWS Saat wurde am Morgen vermeldet, dass der Vertrag mit Vorstandssprecher Felix Büchting langfristig bis Ende 2032 verlängert wurde. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate hat dies aber zunächst nicht für Aufmerksamkeit gesorgt./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 78,34 auf Tradegate (13. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -5,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,07 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -10,81 %/+52,91 % bedeutet.
Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.
Zwischen all dem üblichen Markt-Getöse, das gern mal nach „Peng, Pinguin, Deutschland hat fertig“ klingt, stichst du mit deinen DAX-Einschätzungen angenehm heraus. Kurz, präzise, ohne Schnörkel – quasi Börsen-Klartext statt Analysten-Romantik. Genau die Art von nüchterner Marktansage, die man zwischen all dem Kommentar-Rauschen zu schätzen weiß. Dickes Lob dafür – macht richtig Spaß zu lesen.