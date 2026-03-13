BERENBERG stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick des Leasinganbieters zeuge von Unsicherheit, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 13,16EUR auf Tradegate (13. März 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.