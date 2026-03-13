Ifo-Chef Fuest
Iran-Krieg kein Desaster, aber Dämpfer
- Irankrieg dämpft Wachstum, kein Desaster, klar
- Kartellamt prüft Preise, Regierung kann wenig.
- Ifo: 0,8% kurz, 0,6% bei längerem Krieg (ged.)
BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg wird sich nach Einschätzung von Ifo-Präsident Clemens Fuest negativ auf das deutsche Wirtschaftswachstum auswirken - von dramatischen Folgen geht er aber nicht aus. "Es ist zum Glück kein Desaster, aber es ist ein klarer Dämpfer", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Er setze darauf, "dass wir das ganz gut überstehen". Deutschland sei nicht mehr so abhängig von Öl wie in den 70er Jahren.
Dass das Bundeskartellamt überprüfe, ob es Preisabsprachen gebe und Benzinpreise zu sehr in die Höhe getrieben werden, sei "sicherlich wichtig". Die Bundesregierung könne jedoch nur begrenzt gegensteuern - und müsse eher "daran arbeiten, ihre Hausaufgaben zu machen", sagte Fuest.
"Gegen diesen Anstieg der Weltmarktpreise für Energie kann Deutschland allein relativ wenig machen." Auch um Entlastungen etwa für Pendlerinnen und Pendler anzubieten, sei es aus seiner Sicht noch zu früh, sagte der Ifo-Chef. "Darüber wird man eher reden, wenn das Ganze monatelang anhält."
Die Münchner Wirtschaftsforscher gehen bei einem baldigen Kriegsende von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent in diesem Jahr aus - 0,2 Prozentpunkte weniger als ansonsten zu erwarten gewesen wäre. "Damit kann man noch leben", auch wenn das "nicht schön bei dem sowieso niedrigen Wachstum" sei, sagte Fuest. Sollte der Krieg länger andauern, sei dagegen von 0,6 Prozent Wachstum auszugehen - womit laut Fuest der "relativ blutleere Aufschwung" noch mehr gedämpft würde./nkl/DP/zb
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.