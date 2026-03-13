isinwheel startet Frühlingsinitiativen in ganz Großbritannien und Europa

Mit der steigenden Nachfrage nach Kurztrips, Campingausflügen und Familienausflügen im Frühling werden Elektroroller dank ihrer Sicherheit, Nachhaltigkeit und Mobilität zu einem bevorzugten Reisebegleiter. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, ob im Berufsverkehr, im leichten Gelände oder bei Familienausflügen, bietet isinwheel Einführungsvorteile für die neuen GT2 E-Scooter und EB1(S) E-Bike sowie auf eine Reihe beliebter Modelle.

BERLIN, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Beginn der Frühlingsreisesaison hat isinwheel, ein führender Innovator im Bereich der Elektromobilität, am 27. Februar offiziell seine Frühjahrssale 2026 gestartet, zusammen mit dem Beginn des Vorverkaufs für mehrere neue Produkte. Die Kampagne, die noch bis zum 30. April läuft, zielt darauf ab, den Nutzern eine entspanntere, bequemere und umweltfreundlichere Art des Reisens im Frühling zu bieten.

Der S9 Max Portable Commuting Electric Scooter, der für die tägliche Mobilität in der Stadt entwickelt wurde, verfügt über einen 500-W-Motor, 10-Zoll-Reifen, eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und eine Reichweite von bis zu 40 km. Er unterstützt das tägliche Pendeln und Reisen auf dem Campus mit sicherer und stabiler Leistung.

Der GT2 Off-Road Elektroroller, ausgestattet mit einem 1200-W-bürstenlosen Motor und einem 48V-15Ah-Akku, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und eine Reichweite von 80 km. Er wechselt mühelos zwischen Stadtstraßen und leichtem Gelände und schafft den Spagat zwischen Effizienz und abenteuerlicher Vielseitigkeit.

Für Familien bietet der S4 Electric Scooter for Kids drei Geschwindigkeitsmodi (5/8/12 MPH), eine Tragfähigkeit von 154 lb, mehrfarbige Beleuchtung sowie Bluetooth-Musik. Sein leichtes und sicheres Design macht ihn ideal für Frühlingsausflüge mit der Familie. Zusätzlich ist der MiniSpider derzeit mit einem Schnellkauf-Angebot von 53 % Rabatt erhältlich, das die Frühlingsabenteuer der Kinder noch spannender und erlebnisreicher macht.

Der T8 Off-Road Electric Scooter, entwickelt für Performance-Enthusiasten, verfügt über einen 1200-W-Motor, 10-Zoll-tubeless Off-Road-Reifen sowie ein fortschrittliches Federungssystem. Mit einer maximalen Reichweite von 100 km bietet er kraftvolle Beschleunigung, robuste Haltbarkeit und präzise Kontrolle und ist damit eine Top-Wahl für Abenteuerfahrer.

Während der Frühjahrsaktion 2026 bietet isinwheel gestaffelte Preisvorteile im gesamten Sortiment, darunter 40 € Rabatt ab 800 € Bestellwert, 80 € Rabatt ab 1000 € sowie 150 € Rabatt ab 1500 €. Mitglieder erhalten während der Kampagne dreifache Bonuspunkte, während Studierende einen exklusiven Rabatt von 15 % auf das gesamte Sortiment genießen, zusätzlich Gutscheine von bis zu 150 € ab 1000 €, eine kostenlose Reparatur sowie kostenlosen Hin- und Rückversand. Mit dem Code ISWFS8 können Kunden außerdem weitere 8% sparen, wodurch Frühlingsfahrten für eine noch größere Community erschwinglicher werden.

