    Kursverluste - Hoher Ölpreis belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen fallen; 10J-Rendite 2,98% früh.
    • Ölpreise hoch; Straße von Hormus praktisch zu.
    • Nervosität steigt Zinsentscheide nächste Woche
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Hoher Ölpreis belastet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind zum Wochenausklang gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,10 Prozent auf 125,77 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,98 Prozent.

    Der Krieg im Iran steht weiter im Fokus. Die Ölpreise bleiben auch zum Wochenausklang auf einem hohen Niveau. Die Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur hat bisher zu keiner nachhaltigen Senkung des Niveaus geführt. Am Markt sind alle Augen auf die praktisch geschlossene Straße von Hormus gerichtet. Irans Führung ist trotz massiver Angriffe der USA und Israels weiter zur Störung der globalen Ölversorgung in der Lage. Um das Angebot auf dem Weltmarkt zu verbessern, dürfen Länder laut US-Regierung nun zeitweise russisches Öl kaufen, das sich bereits auf Schiffen befindet. Die befristete Ausnahme von US-Sanktionen soll bis 11. April gelten.

    "Die Nervosität wächst täglich und je länger die Straße von Hormus geschlossen bleibt, desto stärker dürften die Märkte in Richtung Stagflation tendieren", warnt der Stratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. In diesem Szenario stagniert das Wirtschaftswachstum, während die Inflation anzieht. Vor diesem Hintergrund rückten die Zinsentscheide der großen Notenbanken in den Mittelpunkt, die in der kommenden Woche anstehen./jha/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
