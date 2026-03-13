    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Eierproduktion hält mit Nachfrage nicht Schritt

    Für Sie zusammengefasst
    WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz einer zuletzt stark gestiegenen Nachfrage ist die Eierproduktion in Deutschland im vergangenen Jahr nur um 0,5 Prozent gewachsen. In den größeren Betrieben mit jeweils mehr als 3.000 Hennen wurden so 13,7 Milliarden Eier produziert, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

    Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass der Inlandsverbrauch im Jahr 2025 rund 21 Milliarden Eier betragen habe. Dem stand einschließlich der kleineren Betriebe eine Produktion von 15,3 Milliarden Konsumeiern gegenüber. Der Pro-Kopf-Verbrauch sei um vier auf 252 Eier pro Jahr gestiegen. Der Selbstversorgungsgrad Deutschlands bei Eiern ist seit Jahren rückläufig. Importe kommen vor allem aus den Niederlanden und Polen.

    Bodenhaltung dominiert

    Mit einem Anteil von 56,7 Prozent blieb die Bodenhaltung in den größeren Betrieben die dominierende Haltungsform für die Tiere, wie das Statistikamt in Wiesbaden berichtet. Die Zahl der Hennen in diesem Bereich ging aber 0,9 Prozent auf durchschnittlich 25,9 Millionen zurück. Zulegen konnten Freilandhaltung (+5,0 Prozent auf 11,2 Mio. Tiere) und die ökologische Haltung (+3,3 Prozent auf 6,7 Mio. Tiere).

    Kaum noch eine Rolle spielte die zum Jahresende auslaufende Haltung in Käfigen, die Altbetrieben noch für eine Übergangszeit erlaubt worden war. Hier gab es noch 1,4 Millionen Hennen oder knapp 29 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Anteil der Käfigeier an der Gesamtproduktion ging auf 3,1 Prozent zurück./ceb/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
