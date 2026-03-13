    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Auftragsbestand von 1,1 Mrd. €

    Deutscher Rüstungskonzern vor Börsengang: Der nächste Rüstungs-Hit?

    Der Rüstungskonzern Vincorion will schon nächste Woche an die Börse. Investoren stehen bereit – und die Bewertung ist seit dem Verkauf um das sechsfache auf 850 Millionen Euro gestiegen.

    Der deutsche Rüstungskonzern Vincorion treibt seinen Börsengang zügig voran, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen plant bereits am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erscheinen und bis zu 20,3 Millionen Aktien zu einem Festpreis von je 17 Euro anzubieten, wie Vincorion am Freitag mitteilte. Dem Finanzinvestor Star Capital, der Vincorion vor knapp vier Jahren vom Technologiekonzern Jenoptik übernommen hat, soll dies bis zu 345 Millionen Euro einbringen.

    Vincorion wird mit 850 Millionen Euro bewertet – dem Sechsfachen des Unternehmenswerts zum Zeitpunkt des Verkaufs an Star Capital. CEO Kajetan von Mentzingen sagte dazu: "Der Gang an die Kapitalmärkte ist ein entscheidender Meilenstein für Vincorion. Das große Interesse und die verbindlichen Zusagen unserer Ankerinvestoren bestätigen unsere Positionierung im Sicherheits- und Verteidigungssektor."

    Dem Unternehmen liegen bereits feste Bestellungen für fast ein Drittel der angebotenen Aktien vor. Mit Fidelity und Invesco beabsichtigen zwei Fondsgesellschaften sowie der Investor T. Rowe Price, Aktien im Wert von insgesamt 105 Millionen Euro zu zeichnen. Star Capital wird eine Beteiligung von knapp 60 Prozent behalten.

    Das Unternehmen ist auf Energieversorgung und Mechatronik für Panzer und Flugzeuge, beispielsweise Generatoren für Fahrzeuge und Luftverteidigungssysteme, Heizungen für Flugzeuge oder Stabilisatoren für Panzer, spezialisiert. Der Umsatz hat sich im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppelt und lag im Jahr 2025 bei 240 Millionen Euro. Der derzeitige Auftragsbestand liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion     

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 1,144USD auf Forex (13. März 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Paul Späthling
