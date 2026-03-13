Deutscher Rüstungskonzern vor Börsengang: Der nächste Rüstungs-Hit?

Der deutsche Rüstungskonzern Vincorion treibt seinen Börsengang zügig voran, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen plant bereits am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erscheinen und bis zu 20,3 Millionen Aktien zu einem Festpreis von je 17 Euro anzubieten, wie Vincorion am Freitag mitteilte. Dem Finanzinvestor Star Capital, der Vincorion vor knapp vier Jahren vom Technologiekonzern Jenoptik übernommen hat, soll dies bis zu 345 Millionen Euro einbringen.

Vincorion wird mit 850 Millionen Euro bewertet – dem Sechsfachen des Unternehmenswerts zum Zeitpunkt des Verkaufs an Star Capital. CEO Kajetan von Mentzingen sagte dazu: "Der Gang an die Kapitalmärkte ist ein entscheidender Meilenstein für Vincorion. Das große Interesse und die verbindlichen Zusagen unserer Ankerinvestoren bestätigen unsere Positionierung im Sicherheits- und Verteidigungssektor."