    Bericht

    Tote und Verletzte durch Drohne im Oman

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote, mehrere Verletzte in Industriegebiet
    • Zweite Drohne stürzte bei Sohar ins Gelände (N)
    • Herkunft unklar; Behörden ermitteln,Oman zuvor
    Bericht - Tote und Verletzte durch Drohne im Oman
    Foto: Siarhei - 356130783

    MASKAT (dpa-AFX) - Im Oman sind einem Bericht zufolge zwei Menschen durch eine herabstürzende Drohne ums Leben gekommen, mehrere weitere wurden demnach verletzt. Eine zweite Drohne sei in offenes Gelände gestürzt, meldete die staatliche omanische Nachrichtenagentur unter Berufung auf Sicherheitskreise.

    Die Vorfälle ereigneten sich demnach in der Region Sohar im Norden des Landes. Bei den Toten, die sich bei dem Einschlag in einem Industriegebiet aufhielten, soll es sich um ausländische Staatsbürger handeln, hieß es weiter.

    Zur Herkunft der Drohnen war zunächst nichts bekannt. Die zuständigen Behörden ermittelten, so die Meldung. Der Oman wurde trotz seiner Vermittlungsbemühungen seit Beginn des Iran-Kriegs mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe./cmy/DP/stk





