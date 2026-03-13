Quartalszahlen besser als erwartet!

Die Daimler Truck Holding AG veröffentlichte am gestrigen Donnerstag die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern verringerte sich um fast 20 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Ergebnismarge im Industriegeschäft, das die Finanzdienstleistungen ausschließt, betrug 7,8 Prozent und lag damit 1,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres. Bei den Prognosekennziffern berücksichtigt das Unternehmen bereits nicht mehr die Asiensparte. Diese soll im April im Rahmen eines neuen Gemeinschaftsunternehmens mit der Toyota-Tochter Hino starten und wird anschließend nicht mehr im Konzern konsolidiert. Das Management zeigte sich zuversichtlich, da die lange stagnierenden Bestellungen wieder zunehmen.

Der Aktienkurs der Daimler Truck Holding liegt derzeit auf einem höheren Niveau als kurz nach dem Börsengang am 13. Dezember 2021. Damals führte die Invasion Russlands in die Ukraine zu einem Abverkauf der Aktien. Die anschließende Erholung mündete Ende April 2024 in eine Seitwärtsbewegung, die durch den Widerstand bei 45,19 Euro und die Unterstützung bei 30,78 Euro begrenzt wird und weiterhin intakt erscheint. Aktuell steigt der Kurs aufgrund des besser als erwartet ausgefallenen Ausblicks in Richtung des oberen Widerstands der Spanne. Langfristig ist eine leichte Aufwärtsdrift zu beobachten, nachdem die 200-Tage-Linie ab Anfang März 2023 um rund 35 Prozent gestiegen ist. Der Kurs könnte weiter zulegen, da CEO Karin Rådström an den Kosten- und Effizienzstrukturen arbeiten will. Das Analysehaus Jefferies hat daher die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf „Buy“ belassen. Ungehebelt entspricht dies einem Kurspotenzial von 16 Prozent. Die Produktion der Daimler Truck Holding AG ist stark regional organisiert. Lkw werden überwiegend dort gefertigt, wo sie verkauft werden. Nordamerika zählt historisch zu den profitableren Märkten und trägt mit 40 Prozent zum Gesamtoutput des Konzerns bei. Das US-Zollregime betrifft somit nur die dort verbauten Teile, die aus Übersee importiert werden. Ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung in den USA könnte sich jedoch nachteilig auf die Produktion und den Absatz auswirken.

Daimler Truck Holding AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Daimler Truck Holding AG bis auf 49,51 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JF0NUP) überproportional mit einem Omega von 4,38 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 38 % und dem Ziel bei 49,51 Euro (0,88 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 13.04.2026 eine Rendite von rund 87 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 38,95 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 45 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,95 zu 1, wenn bei 38,95 Euro (0,26 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JF0NUP Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,58 – 0,59 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 42,00 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG akt. Kurs Basiswert: 43,73 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 0,88 Euro Omega: 4,38 Kurschance: + 87 Prozent Quelle J.P. Morgan

