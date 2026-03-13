J.S. Held führt den AI Disputes Monitor ein, um die sich rasch entwickelnde KI-Prozesslandschaft zu verfolgen

NEW YORK, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- J.S. Held, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen vereint, hat heute die Einführung des J.S. Held AI Disputes Monitor bekannt gegeben, einer Dashboard-Ressource, die Juristen dabei unterstützen soll, den sich rasch entwickelnden Bereich der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) zu verfolgen und zu analysieren.

Die Zahl der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit KI ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von56,5 % über einen Zeitraum von fünf Jahren stark angestiegen. 93 % der Fälle wurden in den Vereinigten Staaten eingereicht, wobei sich ein erheblicher Schwerpunkt auf Kalifornien, New York und Illinois konzentriert. Von Urheberrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit generativer KI bis hin zu den Auswirkungen prädiktiver Analysen auf die Strafjustiz – die Komplexität und das Volumen von KI-Rechtsstreitigkeiten erfordern spezialisierte Informationen und strategische Einblicke.

Der AI Disputes Monitor verfolgt die Entwicklung von Rechtsfällen in verschiedenen Kategorien der KI-Technologie, Marktsegmenten und Gerichtsbarkeiten. Dabei stützt er sich auf Daten aus unabhängigen, öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und kombiniert diese mit Expertenanalysen des Teams von J.S. Held, um Prozessanwälten, die in diesem dynamischen Rechtsgebiet tätig sind, umsetzbare Informationen zu liefern.

„Künstliche Intelligenz verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, innovativ sind und im Wettbewerb bestehen – und das Rechtssystem bemüht sich, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten", erklärte James E. Malackowski, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum bei J.S. Held. „Der AI Disputes Monitor spiegelt unser Engagement wider, Juristen mit den strategischen Informationen zu versorgen, die sie benötigen, um ihre Mandanten in diesem sich schnell entwickelnden Bereich effektiv zu beraten." Das umfassende technische, wirtschaftliche und marktbezogene Fachwissen des Teams, das durch jahrelange Erstellung von Gutachten in Gerichtsverfahren erworben wurde, bildet die Grundlage für strenge Datenanalysen und ermöglicht es Praktikern, Trends zu antizipieren, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen in Streitfällen im Zusammenhang mit KI zu treffen.