Aktien Frankfurt Eröffnung
Verluste vor dem Wochenende - Ölpreis bleibt hoch
- Anleger meiden Risiko; Dax 1% schwächer heute.
- Hoher Ölpreis um 100$ schürt Inflationsängste.
- Vorsicht vor Wochenende: Nahost drückt Märkte!?
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen Ölpreis in Zusammenhang steht. Auch in Asien waren die Vorzeichen zu Wochenschluss negativ.
Im frühen Handel gab der Dax am Freitag um ein Prozent auf 23.366 Punkte nach. Auf Wochensicht bahnt sich so für den deutschen Leitindex ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, an dem er mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war. Der MDax fiel am Morgen um 1,2 Prozent auf 28.882 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 büßte ein Prozent ein.
Die Öl- und Gaspreise bleiben entscheidend für die größer werdenden Konjunktur- und Inflationssorgen. Seit Donnerstag pendelt der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf hohem Niveau um die 100 US-Dollar-Marke, während der Iran trotz massiver Angriffe der USA und Israels mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Golfregion droht./tih/jha
Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.
Zwischen all dem üblichen Markt-Getöse, das gern mal nach „Peng, Pinguin, Deutschland hat fertig“ klingt, stichst du mit deinen DAX-Einschätzungen angenehm heraus. Kurz, präzise, ohne Schnörkel – quasi Börsen-Klartext statt Analysten-Romantik. Genau die Art von nüchterner Marktansage, die man zwischen all dem Kommentar-Rauschen zu schätzen weiß. Dickes Lob dafür – macht richtig Spaß zu lesen.