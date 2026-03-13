DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die Qiagen-Bewertung sei unabmitioniert./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 35,76EUR auf Tradegate (13. März 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



