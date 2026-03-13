1&1 Aktie im Ausverkauf - -7,03 % - 13.03.2026

Die 1&1 Aktie ist bisher um -7,03 % auf 23,150€ gefallen. Das sind -1,750 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute bei der 1&1 Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die 1&1-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,42 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die 1&1 Aktie damit um -1,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,20 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,91 % geändert.

1&1 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,49 % 1 Monat -0,20 % 3 Monate +6,42 % 1 Jahr +78,57 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,35 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. United Internet notiert im Minus, mit -6,11 %. freenet notiert im Minus, mit -1,47 %. Telefonica Deutschland legt um +0,10 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,12 %.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.