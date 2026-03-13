WARBURG RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 53 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher passte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vorgelegten Zahlen sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeugbauer an - vor allem im Hinblick auf Nachfragetrends, Zölle und der Ausgliederung der Asiensparte. Die Ergebnisse und den Ausblick bewertet der Experte vor dem Hintergrund einer starken Auftragsdynamik jedoch positiv./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 42,41EUR auf Tradegate (13. März 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



