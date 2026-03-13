Treibstoff-Teufelskreis: Warum Flugpreise jetzt durch die Decke gehen

Die Fluggesellschaften in den USA haben die Preise, isbesondere seit Beginn des Nahost-Konflikts stark erhöht, wie das Wall Street Journal berichtet. Wie die Deutsche Bank in einem neuen Bericht informiert, sind die hohen Preise besonders bei Flügen auf Transatlantik- und Karibikstrecken sowie bei Last-Minute-Flügen spürbar. Spirit Airlines verzeichnete laut einem Bericht den stärksten Preisanstieg im Vergleich zur Vorwoche bei Flügen innerhalb der USA, die 21 Tage im Voraus gebucht wurden.

Mehr als verdoppelt gegenüber der Vorwoche hat sich der niedrigste angegebene Preis für einfache Flüge. Er liegt nun bei 193 US-Dollar. Die Preise von anderen großen US-Fluggesellschaften wie United Airlines und Delta Air Lines stiegen für im Voraus gebuchte Inlandsflüge um 15 bis 57 Prozent. Ursache für den Anstieg der Flugpreise sind die gestiegenen Ölpreise. Scott Kirby, Vorstandsvorsitzender von United Airlines sagte dazu: "Wenn die Preise so rasant steigen, steigen auch die Flugpreise. Sie sinken übrigens auch wieder, wenn die Treibstoffpreise sinken. Das ist immer so."