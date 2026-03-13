Wahnsinns-Anstieg
Treibstoff-Teufelskreis: Warum Flugpreise jetzt durch die Decke gehen
Die Preiserhöhungen durch den Nahost-Konflikt und steigende Ölpreise sorgen für schockierende Ticketpreise. So reagiert die Branche.
Die Fluggesellschaften in den USA haben die Preise, isbesondere seit Beginn des Nahost-Konflikts stark erhöht, wie das Wall Street Journal berichtet. Wie die Deutsche Bank in einem neuen Bericht informiert, sind die hohen Preise besonders bei Flügen auf Transatlantik- und Karibikstrecken sowie bei Last-Minute-Flügen spürbar. Spirit Airlines verzeichnete laut einem Bericht den stärksten Preisanstieg im Vergleich zur Vorwoche bei Flügen innerhalb der USA, die 21 Tage im Voraus gebucht wurden.
Mehr als verdoppelt gegenüber der Vorwoche hat sich der niedrigste angegebene Preis für einfache Flüge. Er liegt nun bei 193 US-Dollar. Die Preise von anderen großen US-Fluggesellschaften wie United Airlines und Delta Air Lines stiegen für im Voraus gebuchte Inlandsflüge um 15 bis 57 Prozent. Ursache für den Anstieg der Flugpreise sind die gestiegenen Ölpreise. Scott Kirby, Vorstandsvorsitzender von United Airlines sagte dazu: "Wenn die Preise so rasant steigen, steigen auch die Flugpreise. Sie sinken übrigens auch wieder, wenn die Treibstoffpreise sinken. Das ist immer so."
Es gibt allerdings auch Fluggesellschaften, die in treibstoffsparende Flugzeuge investiert haben, darunter United und Delta, und deshalb einen gewissen Puffer erhalten könnten. Dies sagt zumindest Henry Harteveldt , Gründer der Beratungsfirma Atmosphere Research Group. Hingegen könnten Fluggesellschaften, die auf ältere oder weniger effiziente Flugzeuge setzen, von den steigenden Kerosinpreisen stärker betroffen sein.
Fluggesellschaften werden ihre Preise senken, wenn Verbraucher aufgrund höherer Flugpreise oder wirtschaftlicher Sorgen ihre Reisepläne verschieben oder stornieren. Harteveldt sagte dazu: "Die Fluggesellschaften wissen, dass sie mehr Umsatz verlieren als gewinnen, wenn sie die Preise zu hoch ansetzen."
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion