Chefredakteur geht

(In der Meldung vom 12.03.2026 wurde ein Wort in der Überschrift ergänzt: geht)

BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach der Erstveröffentlichung der "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" (OAZ) verlässt Dorian Baganz die Chefredaktion. Er scheide umgehend auf eigenen Wunsch aus dem Amt aus, hieß es in einer Mitteilung der Ostdeutschen Medienholding.

Baganz selbst sprach in einer Mitteilung davon, dass er am 11. März von der Möglichkeit Gebrauch gemacht habe, das Arbeitsverhältnis während der Probezeit mit kurzer Frist zu beenden. "Bei dieser Entscheidung spielten unterschiedliche Vorstellungen über die inhaltliche Ausrichtung ebenso eine Rolle wie Fragen der persönlichen Zusammenarbeit."