    WDH/ROUNDUP/Drei Wochen nach Start von Friedrichs 'OAZ'

    Chefredakteur geht

    • Baganz beendet Probezeit und tritt umgehend ab
    • Er nannte inhaltliche Differenzen und Probleme
    • Holger Friedrich brachte OAZ im Februar heraus
    (In der Meldung vom 12.03.2026 wurde ein Wort in der Überschrift ergänzt: geht)

    BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach der Erstveröffentlichung der "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" (OAZ) verlässt Dorian Baganz die Chefredaktion. Er scheide umgehend auf eigenen Wunsch aus dem Amt aus, hieß es in einer Mitteilung der Ostdeutschen Medienholding.

    Baganz selbst sprach in einer Mitteilung davon, dass er am 11. März von der Möglichkeit Gebrauch gemacht habe, das Arbeitsverhältnis während der Probezeit mit kurzer Frist zu beenden. "Bei dieser Entscheidung spielten unterschiedliche Vorstellungen über die inhaltliche Ausrichtung ebenso eine Rolle wie Fragen der persönlichen Zusammenarbeit."

    Erst Anfang Februar hatte Verleger Holger Friedrich Baganz als Chefredakteur der "OAZ" vorgestellt. Baganz war maßgeblich an der Aufbauphase des neuen Medienprojekts beteiligt. Friedrich dankte ihm "für seinen Einsatz in der intensiven Aufbauphase unseres Projekts". Er habe maßgeblich dazu beigetragen, die "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" auf den Weg zu bringen.

    Offene Nachfolge

    Die Nachfolge in der Chefredaktion ist den Angaben der Ostdeutschen Medienholding zufolge noch offen. "OAZ"-Geschäftsführer Dirk Jehmlich betonte, dass sich viele Leserinnen und Leser eine Chefredakteurin oder einen Chefredakteur mit ostdeutscher Biografie wünschen. "Dieses Feedback nehmen wir sehr ernst." Baganz stammt aus Duisburg.

    Friedrich hatte Mitte Februar die "OAZ" an den Markt gebracht. Die Zeitung erscheint freitags in Print und an den übrigen Tagen digital. Herausgegeben wird sie vom neu gegründeten Ostdeutschen Verlag./svv/DP/mis/jha/






