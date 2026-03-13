Kaufempfehlungen für RWE nach Jahreszahlen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 61 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. M it Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Kursziel zumindest die 60-Euro-Marke erreicht.

Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) nach einem langen Höhenflug, der im Bereich von 30 Euro seinen Ausgangspunkt fand, am 12.3.26 bei 56,02 Euro ein neues 12-Monatshoch erreichen konnte, korrigierte die Versorgeraktie auf ihr aktuelles Niveau bei 55,30 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 56 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 56 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ76W17, wurde beim RWE-Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 60 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,684 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,684 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN3KAC7, wurde beim Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,93 Euro (+86 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,951 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,951 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK6STF6, wurde beim Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro taxiert.Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,10 Euro (+67 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.