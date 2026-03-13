Tradingchance
Kaufempfehlungen für RWE nach Jahreszahlen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls
Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Kursziel zumindest die 60-Euro-Marke erreicht.
Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) nach einem langen Höhenflug, der im Bereich von 30 Euro seinen Ausgangspunkt fand, am 12.3.26 bei 56,02 Euro ein neues 12-Monatshoch erreichen konnte, korrigierte die Versorgeraktie auf ihr aktuelles Niveau bei 55,30 Euro.
Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 61 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Kursziel zumindest die 60-Euro-Marke erreicht.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 56 Euro
Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 56 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ76W17, wurde beim RWE-Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.
Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 60 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+77 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,684 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,684 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN3KAC7, wurde beim Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,93 Euro (+86 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,951 Euro
Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,951 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK6STF6, wurde beim Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro taxiert.Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,10 Euro (+67 Prozent) ansteigen.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.