Deutsche Bank Research hebt Qiagen auf 'Buy'

Ergebnisse für Q3 2025: Konzernumsatz von $533 Mio. (+6% bei tatsächlichen Kursen); verwässerter Gewinn je Aktie von $0,60 Kernumsatz steigt um 6% bei konstanten Wechselkursen (CER), angetrieben durch QIAstat-Dx (+11% (CER)), QuantiFERON (+11% (CER)) und Probentechnologien (+3% (CER)) Solide bereinigte operative Marge von 29,6% Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,61 ($0,61 (CER)) übertrifft Prognose von mindestens $0,58 (CER) Weiterhin starker operativer Cashflow von $165 Mio. Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% Kernumsatzwachstum (CER)) bestätigt; Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) angehoben Mit der Übernahme von Parse Biosciences weitet QIAGEN sein Portfolio an Probentechnologien auf den Markt für Einzelzell-Analysen aus, um von den durch KI getriebenen Wachstumschancen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu profitieren Auf der Hauptversammlung 2025 genehmigter synthetischer Aktienrückkauf im Wert von $500 Mio. soll Anfang Januar 2026 abgeschlossen werden; QIAGEN erfüllt damit vorzeitig sein Vorhaben, bis Ende 2028 über $1 Mrd. zurückzuzahlen Nach sechs Jahren als CEO kommen Aufsichtsrat und Thierry Bernard überein, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist und Thierry Bernard nach Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten wird

VENLO, Niederlande--(https://www.businesswire.com)--QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und dabei seine Prognose für ein solides, profitables Wachstum bekräftigt und gleichzeitig seine Profitabilitätsziele angehoben.

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% CER-Kernumsatzwachstum ohne Berücksichtigung von Veräußerungen) bekräftigt und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) (zuvor etwa $2,35 (CER)) angehoben. QIAGEN erwartet für 2025 eine bereinigte operative Marge von etwa 29,5% (etwa 30% (CER)), während Belastungen durch Währungsschwankungen und Zölle ausgeglichen werden.

QIAGEN hat außerdem zwei strategische Initiativen angekündigt, um sein Portfolio im Bereich Probentechnologien weiter zu stärken und den Shareholder Value zu steigern. So ermöglicht die Übernahme von Parse Biosciences den Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Einzelzellanalysen. Darüber hinaus hat QIAGEN Pläne für den Abschluss eines synthetischen Aktienrückkaufs im Wert von $500 Mio. Anfang Januar 2026 bekannt gegeben, um die Aktionärsrenditen weiter zu steigern. Damit würden die Ausschüttungen seit 2024 auf über $1 Mrd. steigen und das für 2028 angestrebte Ziel deutlich früher erreichen.

„QIAGEN liefert auch in einem schwierigen Umfeld weiterhin Ergebnisse, die über unseren Erwartungen liegen und zu den schnellsten Wachstumsraten der Branche zählen“, sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Wir freuen uns über das anhaltende Wachstum von QIAstat-Dx und QuantiFERON sowie über die solide Dynamik im Bereich der Probentechnologien, insbesondere angesichts der bevorstehenden Einführung von drei neuen Geräten. Die Übernahme von Parse Biosciences passt strategisch hervorragend. Sie stärkt unsere Führungsposition im Bereich Probentechnologien, indem sie uns Zugang zum wachstumsstarken Markt für Einzelzell-Analysen verschafft und es uns ermöglicht, Lösungen für die KI-gestützte biologische Großforschung anzubieten. Sie spiegelt unser Engagement wider, in Innovationen zu investieren, die steigende Renditen bieten und unsere Zielmärkte erweitern. Mit der Anpassung unserer Ziele für das Jahr 2025 treiben wir unsere Ambitionen für ein solides, profitables Wachstum weiter voran“, fügte er hinzu.

„Dank unserer starken Profitabilität und Cash-Generierung kann QIAGEN die Renditen für seine Aktionärinnen und Aktionäre steigern“, sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN. „Mit der Durchführung des Rückkaufs im Wert von $500 Mio. im Januar 2026, der auf unserer letzten Hauptversammlung genehmigt wurde, geben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mehr als $1 Mrd. zurück, weit vor unserem Ziel im Jahr 2028. Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, die höchsten Renditen zu erzielen. Dies beinhaltet die Prüfung, wie wir dieses Ziel noch weiter steigern und gleichzeitig unser Portfolio durch organische Investitionen und gezielte Akquisitionen wie die von Parse weiter stärken können. Wir gehen davon aus, dass sich unser Verschuldungsgrad im Jahr 2026 infolge unserer anhaltenden Kapitalallokationsstrategie im Jahr 2026 dem Branchendurchschnitt von etwa 2x annähern wird.“



