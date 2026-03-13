ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Qiagen auf 'Buy'
- DB Research stuft Qiagen auf Buy, Kursziel 54$
- Übernahmeprämie voll eingepreist Fokus auf OPS
- Koch wieder Buy, 2026 unsicher Bewertung flach
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Qiagen bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die Qiagen-Bewertung sei unabmitioniert./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 35,92 auf Tradegate (13. März 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -10,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,40 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +28,44 %/+39,61 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
- Ergebnisse für Q3 2025: Konzernumsatz von $533 Mio. (+6% bei tatsächlichen Kursen); verwässerter Gewinn je Aktie von $0,60
- Kernumsatz steigt um 6% bei konstanten Wechselkursen (CER), angetrieben durch QIAstat-Dx (+11% (CER)), QuantiFERON (+11% (CER)) und Probentechnologien (+3% (CER))
- Solide bereinigte operative Marge von 29,6%
- Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,61 ($0,61 (CER)) übertrifft Prognose von mindestens $0,58 (CER)
- Weiterhin starker operativer Cashflow von $165 Mio.
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% Kernumsatzwachstum (CER)) bestätigt; Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) angehoben
- Mit der Übernahme von Parse Biosciences weitet QIAGEN sein Portfolio an Probentechnologien auf den Markt für Einzelzell-Analysen aus, um von den durch KI getriebenen Wachstumschancen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu profitieren
- Auf der Hauptversammlung 2025 genehmigter synthetischer Aktienrückkauf im Wert von $500 Mio. soll Anfang Januar 2026 abgeschlossen werden; QIAGEN erfüllt damit vorzeitig sein Vorhaben, bis Ende 2028 über $1 Mrd. zurückzuzahlen
- Nach sechs Jahren als CEO kommen Aufsichtsrat und Thierry Bernard überein, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist und Thierry Bernard nach Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten wird
VENLO, Niederlande--(https://www.businesswire.com)--QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und dabei seine Prognose für ein solides, profitables Wachstum bekräftigt und gleichzeitig seine Profitabilitätsziele angehoben.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% CER-Kernumsatzwachstum ohne Berücksichtigung von Veräußerungen) bekräftigt und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) (zuvor etwa $2,35 (CER)) angehoben. QIAGEN erwartet für 2025 eine bereinigte operative Marge von etwa 29,5% (etwa 30% (CER)), während Belastungen durch Währungsschwankungen und Zölle ausgeglichen werden.
QIAGEN hat außerdem zwei strategische Initiativen angekündigt, um sein Portfolio im Bereich Probentechnologien weiter zu stärken und den Shareholder Value zu steigern. So ermöglicht die Übernahme von Parse Biosciences den Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Einzelzellanalysen. Darüber hinaus hat QIAGEN Pläne für den Abschluss eines synthetischen Aktienrückkaufs im Wert von $500 Mio. Anfang Januar 2026 bekannt gegeben, um die Aktionärsrenditen weiter zu steigern. Damit würden die Ausschüttungen seit 2024 auf über $1 Mrd. steigen und das für 2028 angestrebte Ziel deutlich früher erreichen.
„QIAGEN liefert auch in einem schwierigen Umfeld weiterhin Ergebnisse, die über unseren Erwartungen liegen und zu den schnellsten Wachstumsraten der Branche zählen“, sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Wir freuen uns über das anhaltende Wachstum von QIAstat-Dx und QuantiFERON sowie über die solide Dynamik im Bereich der Probentechnologien, insbesondere angesichts der bevorstehenden Einführung von drei neuen Geräten. Die Übernahme von Parse Biosciences passt strategisch hervorragend. Sie stärkt unsere Führungsposition im Bereich Probentechnologien, indem sie uns Zugang zum wachstumsstarken Markt für Einzelzell-Analysen verschafft und es uns ermöglicht, Lösungen für die KI-gestützte biologische Großforschung anzubieten. Sie spiegelt unser Engagement wider, in Innovationen zu investieren, die steigende Renditen bieten und unsere Zielmärkte erweitern. Mit der Anpassung unserer Ziele für das Jahr 2025 treiben wir unsere Ambitionen für ein solides, profitables Wachstum weiter voran“, fügte er hinzu.
„Dank unserer starken Profitabilität und Cash-Generierung kann QIAGEN die Renditen für seine Aktionärinnen und Aktionäre steigern“, sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN. „Mit der Durchführung des Rückkaufs im Wert von $500 Mio. im Januar 2026, der auf unserer letzten Hauptversammlung genehmigt wurde, geben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mehr als $1 Mrd. zurück, weit vor unserem Ziel im Jahr 2028. Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, die höchsten Renditen zu erzielen. Dies beinhaltet die Prüfung, wie wir dieses Ziel noch weiter steigern und gleichzeitig unser Portfolio durch organische Investitionen und gezielte Akquisitionen wie die von Parse weiter stärken können. Wir gehen davon aus, dass sich unser Verschuldungsgrad im Jahr 2026 infolge unserer anhaltenden Kapitalallokationsstrategie im Jahr 2026 dem Branchendurchschnitt von etwa 2x annähern wird.“
Angesichts des positiven Starts ins Jahr 2025 hebt QIAGEN seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2025 vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Quartal und der aktuellen Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung der Gegenwinde durch die kürzlich angekündigten U.S.-Importzölle und einem steuerlichen Umfeld, das besser als erwartet ist, an.
Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 wird nun bei rund $2,35 (CER) erwartet, was über der vorherigen Prognose von rund $2,28 (CER) liegt. Gleichzeitig wird das angestrebte Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% für das Gesamtjahr 2025 zu steigern, bekräftigt.
