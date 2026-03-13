Seltene Erden-Knappheit könnte Washingtons Militärfähigkeit ausbremsen!

Die Versorgung mit Seltenen Erden könnte für die USA in geopolitisch angespannten Zeiten zu einem strategischen Engpass werden. Das jedenfalls berichtet die South China Morning Post.

Demzufolge stehen Washington nur noch Vorräte für rund zwei Monate zur Verfügung, wenn es um den militärischen Einsatz dieser äußerst gefragten Rohstoffe geht. Gerade im Zusammenhang mit möglichen länger andauernden Militäraktionen im Nahen Osten gewinnt diese Zahl an Gewicht, weil Seltene Erden für eine Reihe moderner Verteidigungssysteme unverzichtbar sind.

Betroffen sind zentrale Anwendungen wie Lenkwaffensysteme, Kampfjets und Radartechnologien. Damit stehen Seltene Erden an einer Schnittstelle von Rohstoffpolitik, Rüstungsindustrie und Außenpolitik. Für die USA ist diese Lage vor allem deshalb heikel, weil China bei Förderung und Verarbeitung eine dominierende Rolle einnimmt. Die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten ist damit nicht nur ein industriepolitisches Thema, sondern auch ein sicherheitspolitischer Faktor.

