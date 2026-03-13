Börsenstart Europa - 13.03. - OMX Stockholm 30 schwach -1,28 %

Der MDAX bewegt sich bei 28.913,15 PKT und fällt um -0,99 %. Top-Werte: K+S +4,44 %, flatexDEGIRO +1,59 %, Wacker Chemie +1,46 % Flop-Werte: United Internet -7,07 %, ThyssenKrupp -4,00 %, Porsche AG -3,21 %

Der DAX bewegt sich bei 23.417,21 PKT und fällt um -0,40 %. Top-Werte: Zalando +4,70 %, Rheinmetall +1,55 %, Hannover Rueck +0,93 % Flop-Werte: Henkel VZ -2,53 %, Airbus -2,42 %, Commerzbank -2,02 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.556,93 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Draegerwerk +4,03 %, SILTRONIC AG +3,45 %, SUESS MicroTec +0,99 %

Flop-Werte: 1&1 -8,43 %, United Internet -7,07 %, Evotec -5,28 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.709,09 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,98 %, Rheinmetall +1,55 %, TotalEnergies +1,37 %

Flop-Werte: Airbus -2,42 %, Inditex -2,27 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,07 %

Der ATX bewegt sich bei 5.296,55 PKT und fällt um -1,05 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +2,29 %, OMV +1,17 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,46 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -5,87 %, Wienerberger -3,00 %, Andritz -2,63 %

Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.774,83 PKT und fällt um -0,71 %.

Top-Werte: Swisscom +0,35 %, Roche Holding +0,17 %, Givaudan +0,02 %

Flop-Werte: Geberit -2,08 %, Amrize -1,65 %, CIE Financiere Richemont -1,47 %

Der CAC 40 steht bei 7.916,57 PKT und verliert bisher -0,73 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,37 %, ORANGE +1,07 %, DANONE +0,86 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -2,75 %, Airbus -2,42 %, Kering -2,40 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.021,89 PKT und verliert bisher -1,28 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,92 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,79 %, Getinge (B) +0,18 %

Flop-Werte: Sandvik -2,78 %, SSAB Registered (A) -2,37 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,17 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.230,00 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,78 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,18 %, Piraeus Port Authority +1,04 %

Flop-Werte: Public Power -1,50 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,46 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,98 %