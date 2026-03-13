Porsche AG wieder auf Rekordtief - DZ bleibt skeptisch

Punzet schraubte den fairen Aktienwert auf 33 Euro zurück und signalisiert damit weitere Korrekturrisiken. Sein Votum bleibt "Verkaufen"./ag/jha/

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 36,62 auf Tradegate (13. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 16,62 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3400 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +9,38 %/+36,72 % bedeutet.