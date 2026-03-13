    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Porsche AG wieder auf Rekordtief - DZ bleibt skeptisch

    • Porsche-Aktie auf Tief 36,34€;Jahresverlust20%
    • Punzet: Wirkt erst mittelfr; China/Zoll/Portf
    • Punzet senkt fairenWert auf 33€; Sell-Rating!!
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG haben am Freitag im wieder schwächeren Gesamtmarkt mit 36,34 Euro so wenig gekostet wie noch nie. Die Papiere des Sportwagenbauers weiteten ihren Jahresverlust damit auf 20 Prozent aus.

    "Die bislang eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren - schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation - zu kompensieren", schrieb Analyst Michael Punzet von der DZ Bank. "Wir sehen das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als 'Luxuswert' belastet."

    Punzet schraubte den fairen Aktienwert auf 33 Euro zurück und signalisiert damit weitere Korrekturrisiken. Sein Votum bleibt "Verkaufen"./ag/jha/

    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

     

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 36,62 auf Tradegate (13. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 16,62 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +9,38 %/+36,72 % bedeutet.




