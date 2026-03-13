Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer langen SchwÃ¤chephase. Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Ifo-Institut erwarten, dass der Iran-Krieg die wirtschaftliche Erholung in Deutschland in jedem Fall dÃ¤mpfen wird. Je lÃ¤nger der Krieg andauert, desto schwerwiegender werden nach EinschÃ¤tzung der Wirtschaftsforscher die Auswirkungen. Zudem erwarten die Ã–konomen einen zumindest vorÃ¼bergehenden Anstieg der Inflation.

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft IGBCE warnt vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges und fordert mehr Anstrengungen zum Erhalt energieintensiver Unternehmen. Der Vorsitzende Michael Vassiliadis sagte am Donnerstagabend vor Journalisten, er glaube, dass die Auswirkungen des Iran-Kriegs fÃ¼r die Energieversorgung sowie mit steigenden Ã–l- und Gaspreisen noch weitgehend unterschÃ¤tzt werde. Falls der Iran-Krieg lÃ¤nger dauere, kÃ¶nne dies massive Auswirkungen haben.

Warnung vor "FlÃ¤chenbrand"



Zudem warnte die Gewerkschaft vor einem "unkontrollierten FlÃ¤chenbrand" vor allem in der chemischen Grundstoffproduktion. Es drohe der Verlust kompletter Industriecluster. Vassiliadis forderte einen politisch moderierten Prozess fÃ¼r eine konzertierte Konsolidierung der Grundstoffchemie in Europa. Die Produktion von Grundstoffen in energieintensiven GroÃŸanlagen bilde das Herz nahezu jedes chemischen Verbundstandorts. "Werden sie abgeschaltet, fehlen den meist direkt angebundenen Anlagen und Betrieben in der weiteren WertschÃ¶pfungskette Vorprodukte, auf die sie zwingend angewiesen sind." Dies kÃ¶nne Tausende ArbeitsplÃ¤tze gefÃ¤hrden.

Vassiliadis mahnte schnelle Fortschritte bei den Energie- und Emissionskosten an. Im Emissionshandel mÃ¼ssten kostenlose CO2-Zertifikate an energieintensive Firmen lÃ¤nger mÃ¶glich gemacht werden. Ansonsten wÃ¼rden die Kosten etwa in der kriselnden Chemieindustrie weiter nach oben getrieben.

Tarifrunde



Der Iran-Krieg kommt mitten in der laufenden Tarifrunde fÃ¼r rund 585.000 BeschÃ¤ftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie, bei der es bisher kein Ergebnis gibt. Die Arbeitgeberseite fordert angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage LohnzurÃ¼ckhaltung. "Das geht mit uns nicht", sagte Vassiliadis. Die Gewerkschaft will mit hÃ¶heren Entgelten die Kaufkraft stÃ¤rken. Vassiliadis sagte mit Blick auf die hohen Inflationsraten nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022, bis heute seien die Reallohnverluste nicht ausgeglichen. Jetzt drohten infolge des Iran-Krieges neue InflationsschÃ¼be./hoe/DP/jha



