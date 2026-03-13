Warum Amerikas Schulden brennen, obwohl der US-Dollar glänzt

In Phasen extremer Unsicherheit zählt vor allem die Liquidität einer Währung, das kommt dem US-Dollar zugute. Über 80 Prozent des Welthandels und der meisten Rohstoffe (wie Öl) werden in der US-Währung abgerechnet. Wenn die Weltwirtschaft nervös wird, will jeder die Währung haben, die überall akzeptiert wird. Müssen Banken und Fonds ihre riskanten Positionen in Aktien oder Schwellenländer-Währungen glattstellen, benötigen sie US-Dollar, um ihre Bilanzen zu sichern oder Nachschusspflichten (Margin Calls) zu bedienen.

Wenn irgendwo auf der Welt ein größerer Konflikt ausbricht, flüchten Anleger gewöhnlich in US-Staatsanleihen. Dieses Gesetz galt an den Finanzmärkten jahrzehntelang. Die Bond-Kurse stiegen, die Renditen sanken. Doch der jüngste Schlagabtausch zwischen den USA und Israel mit dem Iran hat dieses Gefüge gesprengt. Wir erleben den Aufstieg eines "Dirty Safe Haven". Ein Szenario, in dem der US-Dollar zwar als Fluchtwährung gesucht wird, die vermeintlich "sicherste Anlage der Welt" – die US-Staatsanleihe – jedoch massiv unter Verkaufsdruck gerät.

Dieser Liquiditäts-Bedarf wirkt wie ein Staubsauger, der Kapital aus der ganzen Welt in den Greenback zieht. Dass der US-Dollar gerade jetzt so stark ist, liegt nicht an der wirtschaftlichen Stärke der USA, sondern an seiner Rolle als unverzichtbares Betriebsmittel in der Krise.

Das "Dirty"-Szenario: Wenn Inflation die Sicherheit frisst

Normalerweise müssten bei dieser Nachfrage auch die Kurse der US-Staatsanleihen (Treasuries) steigen. Doch die Rendite der 10-jährigen Papiere ist stattdessen von 3,95 Prozent vor zwei Wochen auf aktuell 4,3 Prozent gesprungen. Das bedeutet: Anleger verkaufen ihre Anleihen in Scharen. Warum?

Die Antwort liegt im Ölpreis. Der Konflikt im Nahen Osten schürt die Angst vor einer neuen Inflationswelle.

- Energie-Schock: Steigende Ölpreise treiben die Inflation weltweit nach oben.

- Realer Wertverlust: Wenn die Inflation steigt, entwerten die festen Zinszahlungen einer Anleihe. Eine Rendite von 4,3 Prozent ist wenig wert, wenn die Teuerung gleichzeitig bei 4 Prozent oder höher liegt.

- Fed-Falle: Die US-Notenbank Fed kann die Zinsen nicht senken, um die Wirtschaft zu stützen, solange die Inflation kriegsbedingt hoch bleibt.

Dies macht den "sicheren Hafen" schmutzig (dirty): Er bietet zwar Schutz vor Kreditrisiken, aber keinen Schutz vor der Entwertung durch die Inflation.

Die fiskalische Zeitbombe: Konsequenzen für die US-Verschuldung

Die Kombination aus starkem US-Dollar und steigenden Renditen ist für das US-Finanzministerium ein zweischneidiges Schwert mit einer sehr scharfen Kante. Die USA sitzen auf einem Schuldenberg von knapp 39 Billionen US-Dollar. Wenn die Renditen für neue Anleihen bei 4,3 Prozent verharren, fressen die Zinszahlungen einen immer größeren Teil des US-Haushalts auf. Schon jetzt übersteigen die Zinsausgaben die Marke von 1 Billion US-Dollar jährlich – Tendenz steigend. Das schafft ein Refinanzierungs-Dilemma: Jedes Jahr müssen Billionen an alten Schulden zu den nun deutlich höheren Zinsen umgeschichtet werden.

Hinzu kommt, dass ein starker US-Dollar es für andere Länder teurer macht, ihre eigenen auf Dollar lautenden Schulden zu bedienen. Dies kann zu Zahlungsausfällen in Schwellenländern führen, was wiederum die globale Stabilität gefährdet und weltweite Auswirkungen – auch in den USA – hat.

Fazit

Der Markt befindet sich in einer paradoxen Lage. Der US-Dollar steigt, weil die Welt ihn braucht, aber die Anleihen fallen, weil die Welt ihnen misstraut. Das "Dirty Safe Haven"-Szenario zeigt, dass die USA zwar ihre Währung als Waffe und Schutzschild einsetzen können, dafür aber einen hohen Preis zahlen in Form einer immer teureren Schuldenlast.