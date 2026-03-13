Preis für Opec-Öl deutlich gestiegen
- Opec-Korbpreis: 120,86 USD je Barrel (159l Do)
- Plus 15,80 USD gegenüber Vortag am Donnerstag.
- Opec berechnet Preis aus wichtigsten Sorten...
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 120,86 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 15,80 Dollar mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
Semmelrolle schrieb gestern 12:26
Amerika hat bis jetzt 2x einen Waffenstillstand gefordert, die Iraner haben abgelehnt. Jeder der nach den ÖRR seine Meinung schließt hat die Welt grundlegend nicht verstanden. Etliche unabhängige Medienberichten zufolge die sich REIN auf Fakten beziehen zeigen uns eigentlich in was für eine Propaganda wir leben.mitdiskutieren »
Semmelrolle schrieb 10.03.26, 08:48
Massive Short Positionen in Höhe von 10 mio. wurden gestern kurz bevor die G7 bekannt gibt vielleicht die Öl Reservem frei zugeben gesetzt. Dann sagt Trump, dass der Krieg in kürze vorbei sei. Gestern in der Pressekonferenz sagt er ist sich nicht sicher wie lange das gehen soll.mitdiskutieren »
Urbi schrieb 10.03.26, 07:41
Ich denke Preismanipulation war der Sinn der Sache. Vor allem zur Bereicherung von Trumps Buddies und seiner Familie.mitdiskutieren »
