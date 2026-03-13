    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 1.574EUR auf Tradegate (13. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: George McWhirter
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2100
    Kursziel alt: 2100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
