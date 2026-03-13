BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 1.574EUR auf Tradegate (13. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
