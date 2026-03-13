    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHimax Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Himax Technologies

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Himax Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.03.2026

    Am 13.03.2026 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um +2,25 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Himax Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

    Himax Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Mit einer Performance von +2,25 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +11,95 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,1000, mit einem Plus von +2,25 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Himax Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +24,00 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +38,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,81 % gewonnen.

    Himax Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +38,81 %
    1 Monat +43,08 %
    3 Monate +24,00 %
    1 Jahr +15,53 %

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

    Microchip Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,61 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,50 %.

    Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Himax Technologies

    +2,25 %
    +38,81 %
    +43,08 %
    +24,00 %
    +15,53 %
    +32,14 %
    -12,74 %
    -3,85 %
    +25,52 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Himax Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.03.2026 Am 13.03.2026 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um +2,25 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     