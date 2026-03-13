Himax Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Mit einer Performance von +2,25 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +11,95 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,1000€, mit einem Plus von +2,25 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Himax Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +24,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +38,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,81 % gewonnen.

Himax Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +38,81 % 1 Monat +43,08 % 3 Monate +24,00 % 1 Jahr +15,53 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

Microchip Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,61 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,50 %.

Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.