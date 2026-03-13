United Internet - Aktie rauscht in die Tiefe - 13.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,33 % verliert die United Internet Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der United Internet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,33 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die United Internet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,87 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um -13,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Internet eine negative Entwicklung von -2,51 % erlebt.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,43 % 1 Monat +5,52 % 3 Monate +7,87 % 1 Jahr +43,90 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,89 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. freenet notiert im Minus, mit -1,32 %. Telefonica Deutschland notiert im Plus, mit +0,10 %. Vodafone Group legt um +1,13 % zu GoDaddy Registered (A) notiert im Minus, mit -0,71 %.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.